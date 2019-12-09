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Bilecik'te yaralı bulunan atmaca tedavi edildi

6 saat önce

Bilecik'te, belediye ekiplerince yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Bilecik'te yaralı bulunan atmaca tedavi edildi, System.String[]

Bilecik'te, belediye ekiplerince yaralı bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Atmaca, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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