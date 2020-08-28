Bilecik'te yaralı bulunan şahin tedavi edildi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı getirilen şahinin tedavi edildiği bildirildi.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, tedavi ve rehabilitasyon merkezinin hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerince getirilen şahinin tedavi edilerek doğal yaşam alanına salındığını duyuran Avcı, "Vatandaşlarımızdan bu tür durumlara karşı duyarlı olmalarını ve yaralı hayvanları bizlere getirmesini istiyoruz. Sokak hayvanlarını yaz mevsiminin olumsuzluklarına karşı korumak amacıyla ev ve sokakların uygun alanlarına su ve mama bırakmaları önemli." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:33 - Kaynak: AA
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