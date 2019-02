Bilecik'te "Yaş-al, Sesini Müzikle Yaş-at" Etkinliği

Bilecik Belediyesi tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen "Yaş-al, sesini müzikle yaş-at" etkinliğinde huzurevi sakinleri eğlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen "Yaş-al, sesini müzikle yaş-at" etkinliğinde huzurevi sakinleri eğlendi.



Belediye Kültür ve Sosyal İşler ile Strateji Geliştirme Müdürlüklerinin organize ettiği etkinlikte, huzurevi sakinleri Türk Halk Müziği korosu eşliğinde türküler seslendirdi ve oyunlar oynadı.





Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, programda huzurevi sakinlerinin mutluluğunu paylaşarak, oyunlarına eşlik etti.



Belediyenin vatandaşları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturma gayretinde olduğunu belirten Can, "Millet ve devlet olarak büyüklerimizi seviyoruz, onlara her zaman değer veriyoruz. Her zaman güzel etkinliklerle buluşturma gayretindeyiz. Düzenlenecek spor etkinliğine ben de giysilerimi giyip huzurevi sakinlerimizle bir araya geleceğim." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar

Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar

Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu