Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te kamyonet ile minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te kamyonet ile minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Osmaneli ilçesi istikametine seyir halindeki Alaettin Özdemir idaresindeki 11 AD 948 kamyonete, Şeyh Edebali Üniversite kavşağından Osmaneli istikametine dönüş yapmak isteyen Cengiz Kaya yönetimindeki 55 RJ 559 plakalı minibüs arkadan çarptı. Yaşanan kazada kamyonet sürücüsü Alaettin Özdemir (67) yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken yaralının sağlık durunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
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