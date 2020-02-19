Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Fahrettin Altın yönetimindeki 11 S 0070 plakalı minibüs ile Erhan Şimşir idaresindeki 34 YRG 34 plakalı otomobil, Dedeoğlu Caddesi ile Futbol Sokak'ın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Enver Ş., (49) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]