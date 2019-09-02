Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Yaşatmaya Devam Ediyoruz Projesi"
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Bilecik'te "Yaşatmaya Devam Ediyoruz Projesi"

9 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçerilen "Yaşatmaya Devam Ediyoruz" adlı projesi kapsamında çocuklara Kıbrıs gazileri tarafından tarih ve değerler anlatıldı.

Bilecik'te

Bilecik Belediyesi tarafından hayata geçerilen "Yaşatmaya Devam Ediyoruz" adlı projesi kapsamında çocuklara Kıbrıs gazileri tarafından tarih ve değerler anlatıldı.


Yaşayan Şehir Müzesi'nde çocuklar ve gençler başta olmak üzere ziyarete gelen misafirlere gaziler, yakın tarih başta olmak üzere, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hakkında bilgi verdi.


Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü arkeolog Mesut Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, gazilerin, müzeye gelen çocuklara ve gençlere Türk tarihi ve kültürü hakkında bildiklerini anlattığını kaydetti.

Bilecik Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Kıbrıs gazisi Hayati Durak ile Kıbrıs gazisi Mehmet Yavuz, anılarını paylaşarak, fotoğraf çektirdi.

Bilecik, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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