Bilecik'te Yaşayan Şehir Müzesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde konuklarını ağırlayan Yaşayan Şehir Müzesinin, her ay ortalama 600 kişi tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Vatandaşların Bilecik Belediyesi rehberleri tarafından ağırlanarak bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışması ile vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Müzedeki tüm bölümleri dezenfekte eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bağlı kurum ve tesislerin belirli aralıklarla dezenfekte ediyor."