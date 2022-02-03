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Bilecik'te yaşlı kadını 205 bin TL dolandırılması olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bilecik'te yaşlı kadını 205 bin TL dolandırılması olayının şüphelileri yakalandı

03.02.2022 11:32
Bilecik'te yaşlı kadını 205 bin TL dolandırılması olayının şüphelileri yakalandı

Bilecik'te, 62 yaşındaki kadının telefonla dolandırılıp 200 bin liralık altın ve 5 bin TL parasının çalınması olayı ile ilgili aranan 4 kişiden 3'ü yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

Bilecik'te, 62 yaşındaki kadının telefonla dolandırılıp 200 bin liralık altın ve 5 bin TL parasının çalınması olayı ile ilgili aranan 4 kişiden 3'ü yakalandı, zanlılardan biri tutuklandı.

Olay; geçtiğimiz 17 Ocak günü Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde yaşanmıştı. Alınan bilgilere göre 62 yaşındaki Y.C.'yi arayarak kendisini 'Komiser Alper' olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, kadına 'Bir kuyumcu soygunu oldu, sizin evdeki altınları alarak bir parmak izi alacağız' yalanını söyledi. Bu telefon görüşmesi sonrası kadın, ticari bir taksiyle köye gelen kişiye 200 bin TL değerinde 35 adet Cumhuriyet, 5 adet yarım, 5 adet çeyrek altını ve 5 bin TL değerindeki parasını verdi. Altın ve parayı alan şahıs geldiği ticari taksi ile kayıplara karışırken dolandırıldığını anlayan kadın jandarmaya başvurdu.

Şahsı yakalamak için çalışma başlatan JASAT ekipleri, Bilecik, Kocaeli ve İstanbul illerinde yapmış olduğu çok kapsamlı araştırma ve takip sonucunda; dolandırıcılık olayını gerçekleştiren ve bu kişilere yardım ve yataklıkta bulunan şahısların M.K., A.O., I.K. ve A.Ş. isimli şahıslar olduğu tespit etti. Şahıslardan M.K., A.Ş. ve A.O. Tekirdağ ve İstanbul'da yakalandı, I.K. isimli şahıs hakkında da arama kararı çıkartıldı. Yakalanan A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilirken, M.K. ve A.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK

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Türk Lirası, Bilecik, Komiser, Altın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te yaşlı kadını 205 bin TL dolandırılması olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te yaşlı kadını 205 bin TL dolandırılması olayının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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