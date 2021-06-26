Bilecik'te yaz 11Kur'an Kursu başlıyor - Son Dakika

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, normalleşme ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 5 Temmuz'dan itibaren Yaz Kur'an Kursunun başlayacağını söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Kuran'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Musa Demirbağ, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'u makamında ziyaret etti. Demirbağ, derneklerinin il merkezi ve ilçelerinde yaptığı çalışmalar hakkında İl Müftüsü Erhun'a bilgi aktarırken, ikili gençlerin Kur'an-ı Kerim'e teşvik edilmesi gibi konularda fikir alışverişi yaptı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhun, "Kur'an-ı Kerim'i okumak, doğru anlamak ve en güzel şekilde yaşamak hayatımızın ana gayesi olmalıdır. Göz aydınlığımız olan yavrularımızı Kur'an'ın manevi iklimiyle buluşturmak, onun mesajlarını, helal ve haramlarını evlatlarımıza öğretmek en büyük idealimiz olmalıdır. 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yavrularımız, hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak Yaz Kur'an Kurslarımız ile buluşacak inşallah. Bu vesileyle sizleri bir an önce cami ve Kur'an kurslarımıza başvurarak ya da başkanlığımızın web sitesi üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Öte yandan, ziyaret sonunda Bilecik Şeyh Edebali Kuran'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Musa Demirbağ, İl Müftüsü Ali Erhun'a tefsir kitabı hediye etti. - BİLECİK