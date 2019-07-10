Son Dakika Haberleri: Bilecik'te yaz etkinlikleri başladı
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Bilecik'te yaz etkinlikleri başladı

47 dakika önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri başladı.

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Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam
Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri başladı.

Etkinlik ilk olarak Bilecik Dursun Fakıh Camii'nde gerçekleştirilirken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, yapılan yaz etkinliklerinin çocuklara verimli olacağını kaydetti. Yıldız, "Yaz etkinlikleri kapsamında Dursun Fakıh Camiinde gençlerimizle buluştuk. Birbirinden farklı oyunlarla gençlerimizi eğlendirdik. Gençlik Merkezimizi tanıtıp, gençlerimizi gençlik merkezimize davet ettik. Herkesi tüm etkinliklerimize bekliyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
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