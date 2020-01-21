Bilecik'te yeni yağmur suyu hatları oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te yeni yağmur suyu hatları oluşturuldu - Son Dakika

Bilecik'te yeni yağmur suyu hatları oluşturuldu

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktada yeni yağmur suyu hatları yapılıyor.

Bilecik'te yeni yağmur suyu hatları oluşturuldu, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların oluşan ani yağışlardan zarar görmemeleri amacıyla birçok noktada yeni yağmur suyu hatları yapılıyor.


Başta şehir merkezi olmak üzere birçok cadde ve sokakta yeni yağmur suyu hatları ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, özellikle su yoğunluğunun oluştuğu alanlara yeni yağmur suyu hatları yapmaya devam ediyor. Diğer yandan kanalizasyon ve rögar temizliğini de yapan ekipler ayrıca yağışlar sonucu dolan ve işlevsel olmayan mazgallarda da temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları kapsamında ayrıca Kapalı Pazar ve Kültür Kongre Merkezi önünde su baskınını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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