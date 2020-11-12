Yer altında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yer altında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Bilecik'te bir konteynerin içinden giriş yaparak yer altında oluşturdukları alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te bir konteynerin içinden giriş yaparak yer altında oluşturdukları alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Eskişehir ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bir konteynerin içerisinden yer altına inerek oluşturulan alanda saksılara ekili halde 115 kök Hint keneviri ile 2 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar ve düzenekler ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A, M.S, Y.S ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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