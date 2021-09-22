Bilecik'te yetiştirilen bilinçli tarım ürünü şeftaliler Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

Sakarya Vadisi'nde yer alan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasat edilen şeftaliler, yurt dışına satılıyor.

İlçeye bağlı 130 haneli Çerkeşli köyünde modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftaliler toplandıktan sonra soğuk hava tesisine taşınıyor.

İşçiler tarafından boyutlarına göre kasalara yerleştirilen ürünler, bazı Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, Bilecik ve ilçelerinde 17 bin dekar alanda yılda 42 bin 500 ton civarında şeftali üretildiğini söyledi.

Yoldaş, Osmaneli'nin şeftali üretim alanının ise 11 bin 136 dekar olduğunu ifade etti.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver de şeftali denilince Osmaneli'nin akla ilk gelen üretim merkezlerinden olduğunu belirtti.

Şeftalilerin soğuk hava tesisinde boyutlarına göre ayrılarak paketlendiğini dile getiren Ünver, "Paketlenen şeftaliler hem iç piyasaya hem de dış piyasaya sunuluyor. Yurt dışında Romanya, Rusya ve Almanya gibi ülkelere ihraç oluyor. Şeftalinin yanı sıra bölgede yetişen diğer meyveler de yine yurt dışına gidiyor." diye konuştu.

Şeftali üreticisi Berkay Yıldız da topladıkları şeftaliyi pazara sunmak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Kasalara konulan ürünlerin forklift aracılığıyla tırlara yüklendiğini söyleyen Yıldız, "1 hafta süremiz var. Tırlara yükleyip yurt dışına göndereceğiz." dedi.

Yıldız, rekolte, fiyat ve talepten memnun olduklarını da sözlerine ekledi.