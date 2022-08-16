Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

Bilecik'te yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir şüphelinin üzerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.
Ekiplerce şüpheli Z.K'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 adet yılan derisi üzerine Arapça yazılı dini eser ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi olduğu değerlendirilen esere el konuldu. Şüpheli Z.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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