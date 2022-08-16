Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

16.08.2022 15:32
Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

Bilecik'te yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te yılan derisi üzerine yazılmış dini eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir şüphelinin üzerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi.

Ekiplerce şüpheli Z.K'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 adet yılan derisi üzerine Arapça yazılı dini eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi olduğu değerlendirilen esere el konuldu. Şüpheli Z.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi - Son Dakika
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