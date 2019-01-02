Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Bilecik'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

9 dakika önce

Bilecik'te 2019 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken, ailesi erkek çocuklarına Tunahan ismini koydu.

Bilecik'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi, System.String[]
Bilecik'te 2019 yılının ilk bebeği dünyaya gelirken, ailesi erkek çocuklarına Tunahan ismini koydu.

Bilecik'te 2019'un ilk gününde Bilecik Devlet Hastanesinde Gürkan ve Şeyma Kılıç çiftinin erkek bebekleri Tunahan bebek dünyaya geldi. Bebeği ilk ziyareti Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Tuğrul Zeytin ve Bilecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Üçkardeş gerçekleştirirken, anne ve babaya sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam geçirmelerini dilediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz Son Dakika! Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Dakika! İBB Açıkladı! Artık Bu Araçlar da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Kullanabilecek Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:31:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]