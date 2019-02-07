Bilecik'te Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Bilecik'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyorBİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı.
Bilecik
'te yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük
ilçesinde sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı zor anlar yaşattı. Sabah
işine ve okula gitmek için uyanan binlerce Bozüyüklü bembeyaz bir sabaha uyandı.
İlçede sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları başlattı. Eskişehir-Bozüyük karayolunda yaşanan kazalar nedeniyle yol zaman zaman kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken trafik ekipleri ve kara yolları ekiplerinin etkili çalışması ile yol araç geçişine açıldı. Kar
yağışının ilçe genelinde gün boyu devam edeceği belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:05 Kaynak: İHA
Stop Lambasından Başını Çıkartan Köpeği Görenler, Sürücüye Tepki Gösterdi
Namus Meselesi Yüzünden İsrail'den Kocaeli'ne Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Boğularak Öldürüldü
Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi
Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu