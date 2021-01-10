Bilecik'te yoğun sis etkili oldu - Son Dakika

Bilecik'i Sakarya , Eskişehir , Antalya ve Bursa 'ya bağlayan yolda geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyan araçların yanı sıra az sayıda otomobilin seyrettiği görüldü.

İçişleri Bakanlığınca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan D-650 kara yolunda araç trafiği de azaldı.

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Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca "Arkadaşlardan saklanıyordum" dedi

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı