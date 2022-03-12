Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı

12.03.2022 18:27

Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı Yağan karın tadını çıkaran Anıl Görkem Çoban; "Martın 12'sinde havalar çok karlı, çok şaşkınız" Arabasını temizleyen Emirhan Şahin;

Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı

Yağan karın tadını çıkaran Anıl Görkem Çoban;

"Martın 12'sinde havalar çok karlı, çok şaşkınız"

Arabasını temizleyen Emirhan Şahin;

"Dondurucu soğuklar geri geldi, uzun zamandır böyle bir soğuk olmadı"

BİLECİK - Bilecik'te dünden beri devam eden lapa lapa yağan kar yağışı 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözünü akıllara getirdi.

Bilecik ve ilçelerini dünden bu yanan etkisi altına alan kar yağışı günlük hayatı olumsuz yönden etkilerden, sürücülere zor anlar yaşadı. Bilecik kent merkezinde dün gece başlayan lapa lapa kar yağışı belli aralıkla devam ediyor. Cadde ve sokaklar kar kaplanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı köy yollara kapanırken, hava sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düştüğü kent merkezindeki kar yağışı 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözünü akıllara getirdi.

Yağan karın tadını çıkaran Anıl Görkem Çoban, "Martın 12'sinde havalar çok karlı. Çok şaşkınız gerçekten de 'Mart kapıdan baktırdı'. Ne diyelim bereket yağıyor diyelim" dedi.

Emirhan Şahin ise, aracının üzerini 1 saate bir kardan temizlediğini anlatarak, "Dondurucu soğuklar geri geldi. Uzun zamandır böyle bir soğuk olmadı. Bu yağışlara biz de şaşırıyoruz. 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözünü tam bu havada oldu. Soğuklar 7-8 derece düştü. Ama bu yağışlar rabbimin büyük nimeti" dedi.

Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı
Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı
Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı

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Emirhan Şahin, Bilecik, Yağan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı birçok köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika


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