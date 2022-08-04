Yaralı leylek Söğüt ilçesine bağlı Çaltı ile Yakacık köyleri arasında bulundu. Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe tarafından fark edilen yaralı leylek Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Akçe, aracıyla seyir halindeyken yok kenarında çırpınan bir leylek bulduğu söyleyerek, "Hemen yaralı leyleği hemen aracıma alarak köye gittim. Muhtarlık binasına getirdiğim leylek için hemen yetkilerle irtibata geçtim Sağ olsunlar Bozüyük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bağlı ekipleri hemen ilgilenerek, geldiler. Yaralı leyleğimizi onlara teslim ettim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol kenarında yaralı leylek bulundu - Son Dakika

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