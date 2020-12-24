Bilecik'te yol verme yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'in Vezirhan beldesinde yol verme yüzünden çıkan kavga sonuncunda 1 kişi silahla ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölpazarı ilçesinden 34NCZ54 plakalı otomobil ile Vezirhan Beldesine doğru seyir halinde olan Y.Y, aynı istikamette seyreden, plakası öğrenilmeyen S.K. idaresindeki otomobil ili gördü. Aynı istikamette seyreden iki araç sürücüsünün aralarında, yolda yol verme yüzünden tartışma başladı.

İki sürücü Vezirhan beldesine bir büfe önünde tekrar karşılaşınca tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonuncunda Y.Y. belindeki tabancayı çıkartarak S.K'ye 3 el ateş etti.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde müdahale ettikten sonra Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ayağından yaralanan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Y.Y'nin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaçan şahıs için arama çalışmaları yaparken bir taraftan da olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.