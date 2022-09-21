Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

21.09.2022 10:12
Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

Bilecik'te yola atlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Bilecik'te yola atlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Alınan bilgiye göre, Erdem H. yönetimindeki 11 ABG 763 otomobil Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Teraki Sokak üzerinde seyir halindeyken kaldırım üzerinde oynayan 2 yaşındaki Fatma T. aniden yola fırlaması sonrası çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek Bilecik'te 11 yeni okul inşa edilecek Eşi ve kayınvalidesinin darbettiği Onur: Şiddete karşı olduğum için karşılık vermedim Eşi ve kayınvalidesinin darbettiği Onur: Şiddete karşı olduğum için karşılık vermedim
Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:36:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement