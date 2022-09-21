Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'te yola aniden fırlayan 2 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı - Son Dakika

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