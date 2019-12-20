Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.

Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'te şehir içi yolcu minibüsü, otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre; Hürriyet Mahallesi Lalali Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Nusret Ç. (38) yönetimindeki 11 AL 305 plakalı otomobil ile Zümrüt Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Turan I. (46) idaresindeki 11 M 0042 plakalı minibüs iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada şoförler yaralanırken, yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. - BİLECİK

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı
İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı Kazaya karışan otomobilin ibresi 150'de takılı kaldı Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü

Son Dakika Haberleri
18:08 Polis kıskıvrak yakaladı - Son Dakika Haber
18:03 İngiltere'de parlamento Başbakan Boris Johnson'ın Brexit planına onay verdi - Son Dakika Haber
18:01 Sandıkçı "Hep birlikte daha güzele" - Son Dakika Haber
17:59 Usule aykırı çakmak gazı satışı yapan 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika Haber
17:58 Meme Küçültme Ameliyati Neden Gerekli? - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 18:16:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te yolcu minibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]