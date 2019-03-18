Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yollara Sıcak Asfalt Çalışması

Bilecik'te Yollara Sıcak Asfalt Çalışması

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bilecik Kapalı Yüzme Havuzu arka kısmında kalan yollarda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Bilecik'te Yollara Sıcak Asfalt Çalışması, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bilecik Kapalı Yüzme Havuzu arka kısmında kalan yollarda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki birçok ana ve ara yollarda asfaltlama çalışması yapılıyor. Kentteki birçok noktasını hizmetlerle buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından kapalı yüzme havuzu arkasında kalan yollarda asfalt çalışması gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:07 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Yaşam
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