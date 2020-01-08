Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı - Son Dakika
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Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

Bilecik'te yolu kardan kapanan tesiste mahsur kalan iki kişiye ulaşıldı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, çalıştıkları güneş enerji santralinde mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta özel bir şirkete ait tesiste görevli iki bekçi, yoğun kar yağışı yüzünden yol kapandığı için evlerine gidemedi.

Tesiste iki gün mahsur kalan çalışanlar, kar sularını eriterek su ihtiyacını karşıladı.

Bozüyük Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolu açıp bekçilere ulaşarak yiyecek ikramında bulundu.

Bekçiler, belediye görevlilerine teşekkür etti.

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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