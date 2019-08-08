Bilecik'te "Yöresel Ürün Kırsal Kalkınma Yeniköy Projesi"

Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle yürütülen "Yöresel Ürün Kırsal Kalkınma Yeniköy Projesi" kapsamında satış yerleri törenle açıldı.

Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle yürütülen "Yöresel Ürün Kırsal Kalkınma Yeniköy Projesi" kapsamında satış yerleri törenle açıldı.

Vali Bilal Şentürk, Yeniköy'deki açılışta yaptığı konuşmada, Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Derneği üyelerinin kendisini ziyaretlerindeki heyecanını gördüğünü ve kendisinin de onlardan daha fazla heyecan duyduğunu söyledi.

Girişimci kadınların istek ve samimi gayretleri sonucu ürettikleri ürünleri hak ettiği değerde satabilme imkanı sağlayan tesisin açılışını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şentürk, tesisin, üretilen ürünlerin hak ettiği değeri bulabilmesi için Bilecik'in ekonomisine, turizmine ve kadın girişimcileri cesaretlendirmek adına da örnek bir proje olacağını vurguladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da bölgenin potansiyeliyle projenin gerçek anlamını bulacağını belirterek, güzergahın Söğüt yolunda bulunduğunu ve yılda yaklaşık 1,5 milyon insanın bu güzergahı kullandığını kaydetti.

Dernek Başkanı Necla Türker ise projenin gerçekleşmesi sırasındaki aşamaları anlatarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Milletvekili Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve protokol üyeleri, yöresel ürünlerin yer aldığı satış yerlerini gezerek girişimci kadınlardan bilgi aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ilk görüntüler

Belediye Başkanı deprem dehşetini anlattı: Makam odamın duvarı çöktü

Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu

Denizli'deki depremlerin ardından uzmanlardan kritik uyarı: Eve girmeyin