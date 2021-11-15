Üye Girişi
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı - Son Dakika

Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı

15.11.2021 22:28
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hemzemin geçitte yük treniyle servis minibüsünün çarpışması nedeniyle ulaşım aksadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, hemzemin geçitte yük treniyle servis minibüsünün çarpışması nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, kapalı pazaryerinin olduğu bölgedeki hemzemin geçitten bariyerler kapalı olduğu esnada yolun karşısına geçmek isteyen İ.T. idaresindeki 11 S 5232 plakalı servis minibüsü, yük treniyle çarpıştı.

Maddi hasara yol açan kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Servis minibüsünün hemzemin geçitten çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı
Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi 22:28 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu 22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor 20:36 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler 17:33 Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

Son Dakika Haberleri
22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti
22:22 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
21:28 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:14 Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
22:23
Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı         
21:51
Oğlunu terör örgütü PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek Oğlunu terör örgütü PKK'dan kurtardı, şimdi askere gönderecek         
21:20
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 22:48:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yük treni ile servis minibüsü çarpıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement