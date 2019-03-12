Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren Saatleri Değişiyor

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren Saatleri Değişiyor

1 saat önce

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 13 Mart günü yüksek hızlı tren (YHT) saatlerinin değişeceğini belirterek, "İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul seferlerinde Bilecik duracak trenlerde 2'şer tren arttırıldı" dedi.

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren Saatleri Değişiyor, System.String[]
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 13 Mart günü yüksek hızlı tren (YHT) saatlerinin değişeceğini belirterek, "İstanbul- Ankara, Ankara-İstanbul seferlerinde Bilecik duracak trenlerde 2'şer tren arttırıldı" dedi. Yağcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecikli vatandaşların YHT seferlerinde bir azlık olduğu yönünde kendilerine bir talep geldiğini ifade etti. Bu talepler sonrası TCDD Genel Müdürlüğüne vekaleten Ali İhsan Uygun'un atanmasıyla bir kendisine bir hayırlı olsun ziyareti yaptığını anlatan Yağcı, "Şimdi hemşehrilerimiz biliyorsunuz hızlı tren var. Hızlı tren seferlerinin az olduğundan özellikle sabah gelmek isteyenlerin gerekli seferlerin konulmadığını geç kaldıklarını ifade ediyorlar. Bilecik'te biz hızlı tren geçiyor ama genelde el sallıyoruz. Hızlı trenin Bilecik'te daha fazla durmasını istiyoruz. Özellikle sabah ve Ankara'dan dönüşlerde sabah seferlerimizde sıkıntılar var dedik. Yarından itibaren inşallah hızlı tren seferlerinde 2'şer tren arttırıldı. Şu anda sabah 09.00'da İstanbul'dan gelen de Bilecik'te olacak şekilde bir sefer bu anlamda konuldu. Ankara'dan da aynı şekilde 8-9 arası seferler konuldu. İlave seferler yeni saat düzenlemeleri hemşehrilerimizin bizden istediği doğrultusunda saat düzenlemeleri yapıldı. İnşallah trenle yolculuk yapacak hem öğrenci kardeşlerimize hem hemşehrilerimize bu müjdeyi de vermek istiyorum. Yarından itibaren sefer sayısı arttırıldı. Saatler de hemşehrilerimizin şikayeti doğrultusunda düzeltildi. Buradan da yeni genel müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. Öte yandan düzenleme sonrası 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak Yüksek Hızlı Tren saatlerini Ankara-İstanbul arasında 08.09, 12.19, 15.59, 19.49 saatlerinde Bilecik istasyonunda olurken, İstanbul-Ankara arasında seferlerini sürdüren Yüksek Hızlı Tren ise; 09.18, 13.01, 16.01, 18.00, 20.02 saatleri Bilecik'te olacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Mansur Yavaş'tan Şikayetçi Olan Necmettin Kesgin'in Avukatı, Şule Çet'in Sanığının da Avukatı Çıktı

Bakan Soylu'ya "5 Paralık Adam" Diyen Kılıçdaroğlu'na, Dokunulmazlığın Kaldırılması İçin Fezleke Hazırlandı Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 20:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren Saatleri Değişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]