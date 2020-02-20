Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu - Son Dakika

Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbahara hazırlık çalışmaları kapsamında yüzlerce ağaç ve binlerce bitki toprakla buluştu.

Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu, System.String[]

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbahara hazırlık çalışmaları kapsamında yüzlerce ağaç ve binlerce bitki toprakla buluştu.


Bilecik'in sahip olduğu yeşil alanların artırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir köşesinde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor. Şubat ayı içerisinde başlayan çalışmalar kapsamında 600 çınar, 570 ıhlamur ve çeşitli ağaç türleri olmak üzere toplamda bin 531 adet ağaç toprakla buluştu. Çalışmalar kapsamında çınar, ıhlamur, oya ağacı, hatmi ağacı, akçaağaç, mazı, servi, ladin, süs eriği, sedir, top akasya, karaağaç ve arguvan çeşitlerinden oluşan ağaçları, ilkbahar için diken ekipler biberiye, yan ardıç, kızılcık, taflan, Amerikan sarmaşığı, formium, dağ muşmulası, karayemiş, nitida, ateş dikeni, kelebek çalısı, şimşir, ligustrum ve filbahri çeşitlerinden oluşan 10 bin 600 adet bitkiyi toprakla buluşturdu.


Şehrin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaç ve bitki dikme çalışmalarının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini bildirildi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:19:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te yüzlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]