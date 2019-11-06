Bilecik'te zeytin entegre ile mücadele

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce zeytin entegre ile mücadele kapsamında hastalık ve zararlı kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Kontrollere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlük olarak zeytin güvesi ve sineği ile sürvey çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, biyoteknik mücadele yöntemi ile tuzak asılıp düzenli kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Zararlı ergini tuzaklarda tespit edildiğinde üreticilere, muhtarlara ilaçlama yapmaları konusunda bilgiler verildiğini ifade eden Yoldaş, "Zeytin sineği meyve içine yumurta bırakıp 'meyve vuruğu' diye tabir edilen zararı oluşturmaktadır. Bahçe ziyaretlerinde makro gözlemle vuruk sayıları takip edilmektedir. Bu durum sofralık zeytinlerde hiç olmaması istenmektedir. Ayrıca yağlık zeytinlerde zeytinyağının asitliğini artmasına sebep olmaktadır. Zeytinyağının kalitesi bozulmaktadır. Tüketici sağlığı açısından da zeytin sineği sürveyi takibi oldukça önemlidir." dedi.