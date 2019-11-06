Son Dakika Haberleri: Bilecik'te zeytin entegre ile mücadele
Son Dakika Güncel Bilecik'te zeytin entegre ile mücadele

Bilecik'te zeytin entegre ile mücadele

7 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce zeytin entegre ile mücadele kapsamında hastalık ve zararlı kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Bilecik'te zeytin entegre ile mücadele, System.String[]

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğünce zeytin entegre ile mücadele kapsamında hastalık ve zararlı kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Kontrollere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, müdürlük olarak zeytin güvesi ve sineği ile sürvey çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, biyoteknik mücadele yöntemi ile tuzak asılıp düzenli kontrollerin yapıldığını bildirdi.

Zararlı ergini tuzaklarda tespit edildiğinde üreticilere, muhtarlara ilaçlama yapmaları konusunda bilgiler verildiğini ifade eden Yoldaş, "Zeytin sineği meyve içine yumurta bırakıp 'meyve vuruğu' diye tabir edilen zararı oluşturmaktadır. Bahçe ziyaretlerinde makro gözlemle vuruk sayıları takip edilmektedir. Bu durum sofralık zeytinlerde hiç olmaması istenmektedir. Ayrıca yağlık zeytinlerde zeytinyağının asitliğini artmasına sebep olmaktadır. Zeytinyağının kalitesi bozulmaktadır. Tüketici sağlığı açısından da zeytin sineği sürveyi takibi oldukça önemlidir." dedi.

Bilecik, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği enerji sektöründe örnek oldu
İmamoğlu, yarın gerçekleşecek 'Temel atmama' törenini "Şaka değil" diyerek duyurdu Bilecik'te üniversite öğrencisi genç kız, tabancayla intihar etti! İstanbul Tarım Müdürlüğü'nden rahatlatan açıklama: Ispanak'ta zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizma tespit edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 21:32:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te zeytin entegre ile mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]