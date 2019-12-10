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Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Taner G. yönetimindeki 11 EN 349 plakalı hafif ticari araç, Hürriyet Mahallesi Laleli Sokağı'nda Sinan Ç'nin kullandığı 11 BA 588 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan 43 U 6211 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden Taner G. ile otomobilde bulunan Hazel Ç. (30) ve Emine Ç. (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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