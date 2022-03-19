Bilecik'te zincirleme trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te zincirleme trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

19.03.2022 17:34

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sakarya istikametinden Bilecik'e seyreden Furkan B. (25) idaresindeki 11 AG 789 plakalı otomobil, İçmeler mevkisinde bariyerlere vurdu. Kazayı görüp yardım için duran Hasan P'nin kullandığı 34 DJJ 711 plakalı otomobile arkadan gelen Bünyamin A. (45) yönetimindeki 34 JS 5241 plakalı otomobil çarptı.

Harun D. idaresindeki 41 B 6188 plakalı tanker ile Nezih Ahmet A'nın kullandığı 34 RE 6002 plakalı hafif ticari araç da önlerindeki araçlara çarparak kazaya karıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Berra A. (13) ile babası Bünyamin A, Bircan A. (58), Vahide Y. (78) ve Furkan B. Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne, diğer iki yaralı da Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berra A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te zincirleme trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Bilecik'te zincirleme trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı
Bilecik'te zincirleme trafik kazasında bir çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

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Otomobil, Osmaneli, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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