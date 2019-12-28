Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.



Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şair ve İktisatçı Prof. Dr. Nurullah Genç, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve öğrenciler katıldı.



Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üniversiteli öğrencilerin dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'te öğrenci olmakla şanslı olduklarını ifade ederek, "İnsanı başarılı kılan nelerdir? diye düşününce, doğuştan gelen yetenekleri elbette yadsınamaz. Ama bu yetenekler iftihar etmeye değil, şükretmeye vesile olacak hususlardır. Önemli olan neye sahip olduğumuz değil, bu imkan ve kabiliyeti daha da geliştirmek için ne yapmışız, ne yapabiliriz bunu sorgulamak ve kendimizi daha da geliştirecek adımlar atmamız lazım. İnsanı değerli kılan insanlığa olan faydasıdır. İnsanlara faydalı olma arzusu, insanın bir hedefi ve ideali olmasını gerektirir. Kişi ideallerine ve hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmalıdır. Sizler bu öğrencilik döneminizde kendinizi ne kadar iyi donatırsanız, hayatınızı da bu miras üzerine inşa edersiniz. Bizi diri tutan, dinamik tutan, enerjimizi bitirmeyecek olan öğrencilik döneminde aldığımız millet, memleket ve insanlara faydalı olma arzusudur. Sizlere, kendi alanında yetkin insanlara ulaşmanızı, onları dinlemenizi, onlardan istifade etmenizi tavsiye ediyorum" dedi.



Şair ve İktisatçı Prof. Dr. Genç ise, eğitim sürecinde yaşadığı zorluklarının yanı sıra hayatından kesitler anlatarak, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.



Konuşması sırasında orta öğretimi döneminde ayakkabı boyacılığı yaptığını iki kez boya sandığının kırıldığını anlatması üzerine Prof. Dr. Genç'e bir grup öğrenci Kayı logolu "Boya sandığı" hediye etti. - BİLECİK