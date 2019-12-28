Bilecik'te "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te 'Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri' etkinliği - Son Dakika

Bilecik'te "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" etkinliği

6 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.

Bilecik'te

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" etkinliği düzenlendi.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şair ve İktisatçı Prof. Dr. Nurullah Genç, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve öğrenciler katıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üniversiteli öğrencilerin dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'te öğrenci olmakla şanslı olduklarını ifade ederek, "İnsanı başarılı kılan nelerdir? diye düşününce, doğuştan gelen yetenekleri elbette yadsınamaz. Ama bu yetenekler iftihar etmeye değil, şükretmeye vesile olacak hususlardır. Önemli olan neye sahip olduğumuz değil, bu imkan ve kabiliyeti daha da geliştirmek için ne yapmışız, ne yapabiliriz bunu sorgulamak ve kendimizi daha da geliştirecek adımlar atmamız lazım. İnsanı değerli kılan insanlığa olan faydasıdır. İnsanlara faydalı olma arzusu, insanın bir hedefi ve ideali olmasını gerektirir. Kişi ideallerine ve hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmalıdır. Sizler bu öğrencilik döneminizde kendinizi ne kadar iyi donatırsanız, hayatınızı da bu miras üzerine inşa edersiniz. Bizi diri tutan, dinamik tutan, enerjimizi bitirmeyecek olan öğrencilik döneminde aldığımız millet, memleket ve insanlara faydalı olma arzusudur. Sizlere, kendi alanında yetkin insanlara ulaşmanızı, onları dinlemenizi, onlardan istifade etmenizi tavsiye ediyorum" dedi.


Şair ve İktisatçı Prof. Dr. Genç ise, eğitim sürecinde yaşadığı zorluklarının yanı sıra hayatından kesitler anlatarak, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.


Konuşması sırasında orta öğretimi döneminde ayakkabı boyacılığı yaptığını iki kez boya sandığının kırıldığını anlatması üzerine Prof. Dr. Genç'e bir grup öğrenci Kayı logolu "Boya sandığı" hediye etti. - BİLECİK

Nurullah Genç, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüsüne Neslican Tay'ın sözünü yazdı, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
Havlayan köpeğin peşinden giden sürücü gözlerine inanamadı Fenomen gelin adayı Naz Mila, gögüslerini sallayarak dans etti 1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor

Son Dakika Haberleri
19:02 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika Haber
19:01 BAKAN SOYLU BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK... - Son Dakika Haber
18:59 Tobruk merkezli Libya hükümeti: Türkiye'nin asker göndermesi kabul edilemez - Son Dakika Haber
18:54 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika Haber
18:42 İzmir'de facianın eşiğinden dönülen patlama kamerada - Son Dakika Haber
15:50 Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı - Son Dakika Haber
14:49 İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 19:05:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te "Zoru Başaranlar, Akran Sohbetleri" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]