Bilecik'teki 8 katlı iş merkezinde yangın - Son Dakika

Bilecik'teki 8 katlı iş merkezinde yangın

BİLECİK'te 8 katlı İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tefikbey Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı iş merkezinin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri çatıdan yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle polis ekipleri iş merkezini ve yan tarafında bulunan apartı tahliye etti. İş Merkezi'ndeki yangından itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından başka binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında binada bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Yangını söndürmek için takviye ekip olarak Bozüyük Belediyesi'nden de yardım talep edildiği gözlenirken, binada uzun süre soğutma çalışması yürütüldü.