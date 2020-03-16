Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını - Son Dakika

Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını

6 saat önce

Bilecik'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı.

Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını, System.String[]

Bilecik'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik- Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan restoranda dün gece henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoran yanında bulunan akaryakıt istasyonunun müdüriyet, market ve benzinlik üstündeki sundurmaya sıçradı. Yangına başta Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ve tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirilirken, hatta Eskişehir'den de takviye itfaiye istendi. Akaryakıt istasyonunun depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olduğu yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.


Yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı


Sabah ilk ışıklarından itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından istasyon çalışanları temizlik işlemlerine başlattı. Akaryakıt istasyonu üzerinde sundurma kısmı büyük hasar görürken, müdüriyet ve market kısmı da yangın nasibini aldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilen yangın iş yerine büyük hasar verirken, restoran kısmı kül oldu. Tek teselli alevlerin yakıt depolarına ulaşamaması oldu. - BİLECİK

akaryakıt istasyonu, İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu         
17:34
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
İtalya Başbakanı Conte İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı         
15:14
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti         
12:46
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu Denizlili teknik direktör Erol Akbay, Zimbabve'de taraftarların sevgilisi oldu         
10:42
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 21:41:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'teki akaryakıt istasyonu yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]