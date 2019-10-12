Bilecik'teki belediye başkanlarından taziye mesajı

Bilecik'teki bazı belediye başkanları, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse düzenlenen havan saldırısında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikamet eden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen için taziye mesajı yayımladılar.



İlk olarak mesaj yayımlayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Bozüyüklü evladımız Piyade Uzman Çavuş Hamit Bilgen'in şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Vatanımızı korurken şehit düşen tüm evlatlarımıza rahmet diliyor, bu acı haberlerin son bulmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ise yayımladığı mesajında, " Suriye'nin Azez bölgesinde Bozüyüklü hemşerimiz Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen hain terör örgütünün alçak havan saldırısı sonucu şahadet mertebesine ulaşmıştır. Başımız sağ olsun" dedi.



Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de, "Bozüyük'ten şehidimiz var. Başımız sağ olsun. Ailesine Allah sabırlar versin" dedi.



Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, "Barış Pınarı Harekatında Şehit ateşi Bilecik Bozüyük'e düştü. Azez yakınlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse düzenlenen havan saldırısı sonucu 5 askerimizin yaralandığı bildirilirken, Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in şehit olarak, şahadet şerbetini içtiği bildirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet dilerken, ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Son olarak mesaj yayımlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Barış Pınarı Harekatında Bozüyüklü kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Hamit Bilgen şehit düşmüştür. Allah rahmet eylesin, ailesine Allah sabırlar versin. Bayrak, millet, vatan, devlet için korkmadan şahadete yürüyen evladımıza, şehidimizden Allah razı olsun. Allah Rahmet eylesin. Allah onu yetiştiren anne, baba ve aileden razı olsun, Allah sabırlar versin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK