Bilecik'teki Çalkara Şelalesi görülmeye değer doğasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Çalkara Şelalesi, 40 metre yükseklikten akan suyu ve yeşil doğasıyla ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Koyunlu köyü sınırları içindeki Çaldoruğu mevkiinde "Koyunlu hamamı" olarak bilinen kayalıkların arasından dökülen Çalkara Şelalesi, berrak görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Ziyaretçilerin ve fotoğraf sanatçılarının yoğun ilgi gösterdiği Çalkara Şelalesi, adeta görsel şölen sunuyor.

Koyunlu Köyü Muhtarı Gürol Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün bölgede incelemede bulunduğunu, şelalenin görselliğini ön plana çıkararak turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Suyun sıcaklığının her mevsim 29 derece olduğunu anlatan Emir, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin her tarafından burayı bilen ve duyan gelir. Gelenler şelalenin suyunda dinlenirler. Daha sonra pikniklerini yaparlar ve gidecekleri yere doğru hareket ederler. Aynı zamanda şelalenin dışında 8 farklı su çıkan yer daha vardır. Yeşilliklerin arasındaki doğal güzelliğe ulaşmak biraz yorucu olsa bile kesinlikle buna değecektir. Doğaseverlerin kesinlikle görmesi gereken bir mekan. Gizli cennet, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi."

Yenipazar ilçesinden bölgeye gelen Yaşar Aydoğdu da ilk kez 15 yıl önce geldiği şelaleyi oğluyla ziyaret ettiğini anlatarak, "Şelaleler çok güzel. Yapılacak çalışmayla ziyaretçi sayının artacağına inanıyorum. Zorlu bir parkur sonrası indik ama çektiğimiz eziyetin zorluğuna da değdi." diye konuştu.

Köyde yaşayan Özgür Genç de yıllardır suyun altında dinlenip, yorgunluk attıklarını kaydetti.