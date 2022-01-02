Üye Girişi
BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

02.01.2022 14:11

BİLECİK'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabanca ile vurulurak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BİLECİK'te işçi emeklisi Hüseyin Kemik'in (66) başından tabanca ile vurulurak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün İstiklal Mahallesi, Kuvayi Milliye Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Daireden silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese gelen ekipler, ev sahibi Hüseyin Kemik'i başından tabancayla 2 kez ateş edilerek öldürülmüş buldu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında N.Ş., H.İ. ve C.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

YORUMLAR
500

İstiklal Mahallesi, Bilecik, Silah, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika


Anne sözü dinliyor! Cristiano Ronaldo, Instagram'dan ayrılık ateşini yaktı Anne sözü dinliyor! Cristiano Ronaldo, Instagram'dan ayrılık ateşini yaktı         
14:28
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar Anketçiden siyasi tablo hakkında açıklamalar: CHP'nin oyları yükselmiyor ama AK Parti'deki düşüşle birinci olurlar         
13:19
Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında konuştu: Çok beğeniyorum         
11:13
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı         
11:06
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı         
10:35
Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti Nöbetçi eczane yetersizliğinden kuyruklar oluştu, vatandaşlar isyan etti         
10:31
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi         
19:22
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
14:17 Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi
14:07 "Ölmezdim" şarkısını paylaşan 20 yaşındaki Aysel göğsünden vurulmuş halde bulundu
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:33 Kentte aralıkta en çok salatalığın fiyatı arttı
13:17 2021'nin en zengin 10 ismi belirlendi
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
12:53 Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor
12:52 Arkeologlar, mezarlıkta servet değerinde yüzük buldu
12:40 Stokçuluk yapanlara ceza üst sınırı 2 milyon liraya çıkarılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 14:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: BİLECİK'TEKİ CİNAYETİN 3 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement