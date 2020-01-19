Bilecik'teki Dodurga Göleti buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'teki Dodurga Göleti buz tuttu - Son Dakika

Bilecik'teki Dodurga Göleti buz tuttu

6 saat önce

Bilecik'te bulunan 624 hektarlık tarım arazisine sulayan Dodurga Barajı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Bilecik'teki Dodurga Göleti buz tuttu, System.String[]

Bilecik'te bulunan 624 hektarlık tarım arazisine sulayan Dodurga Barajı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Dodurga Beldesi'nde balık avcıları tarafından rağbet gören ve bin 80 metre rakımda bulunan göletin yüzeyi, kar yağışı ile birlikte buz tutarken, bazı vatandaşlar gölet üzerinde fotoğraf çektirdi.

Gölet üzerinde yürüyüş yapanlardan Oğuzhan Civan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin kışın donduğunu ifade etti.

Her kar yağdığında bölgeyi ziyaret ettiğini aktaran Civan, "Burası kar yağdıktan belli bir süre sonra göletin yüzeyi buz tutuyor. Yüzeyin kalınlığı yüksek olunca göletin üzerine de çıkabiliyoruz. Bence herkes burayı gelip görmeli, güneşle birlikte de çok güzel manzara oluşuyor." dedi.

Mustafa Mert Arslan da göletin çok güzel manzaralar sunduğunu belirtti.

Arslan, sosyal medyada paylaşmak üzere güzel fotoğraflar çektirdiğini ifade ederek, "Yoldan geçerken gölün buz tuttuğunu gördük, gelip gezdik burayı. Çok güzel fotoğraflar çektik, tüm fotoğraf sanatçılarını buraya bekleriz." diye konuştu.

Bilecik, Dodurga, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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