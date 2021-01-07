Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı

07.01.2021 13:23
Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, nüfus artışı ile birlikte artan su ihtiyacının Bilecik'teki en büyük sorun olacağını söyleyerek, "Karasu projesi Osmaneli Belediyesi için çok büyük maliyet getiren ve buna rağmen yeterli olmayan projedir.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, nüfus artışı ile birlikte artan su ihtiyacının Bilecik'teki en büyük sorun olacağını söyleyerek, "Karasu projesi Osmaneli Belediyesi için çok büyük maliyet getiren ve buna rağmen yeterli olmayan projedir. Bunun için elimizde olan su kaynakları çıkarmak için çalışmalara başladık" dedi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, ilçelerinin Karasu projesinde en sonda kalması nedeniyle tüm ilçelerden sonra kalan suyun ulaştığını söyledi. Özellikle Bilecik depo kapasitelerini büyüterek öncelikle kendi ihtiyacını karşılayarak, depolarını doldurduktan sonra kalan suyu Osmaneli'ne gönderdiğini anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Osmaneli için yeterli olmayan Bilecik'ten gelen suyun yanında kendi kaynaklarını da kullanması gerekiyor. Geçmişte İller Bankasının mesafeye göre son derece adaletsiz ve yanlış yaptığı değerleme sonucu Osmaneli Belediyesi toplam Karasu projesinin maliyetinin yüzde 40'ı kadar borçlandırılmış ve hala Osmaneli bu yatırımın bedelini ödüyor. Bilecik nüfusunun yüzde 10'nunu oluşturan Osmaneli toplam Karasu projesinin maliyetinin yüzde 10'nu ödemesi gerekirken, İller Bankasının son derece yanlı ve yanlış hesaplama yöntemi ile toplam maliyetin yüzde 40'nı karşılamak zorunda bırakılmış. Tüm bu yanlışlıkların yanında Osmaneli'ne su Bilecik'ten gelerek geldiği için Bilecik önce kendi ihtiyacını karşılıyor, depolarını da dolduruyor kalan suyu Osmaneli'ne gönderiyor. Karasu projesinden Osmaneli'ne gelen su yetersiz olunca başka kaynaklardan ayda en az 50 bin TL enerji maliyeti ödeyerek depolarımıza su ilave ediyoruz. Karasu projesi Osmaneli Belediyesi için çok büyük maliyet getiren ve buna rağmen yeterli olmayan projedir. Bozüyük ve Bilecik su kaynaklarını öncelikle kullandığı için ve şu anda Karasu projesinden gelen su yeterli diyerek suyun arttırılmasını öncelikli sorun olarak görmüyor. Osmaneli Belediyesi olarak eski ve yeni su kaynaklarını tekrar araştırıp depolarımıza almak ve su kaynağı hacmimizi artırmak zorundayız. Osmaneli'nin kuruluşundan Karasu projesine gelinceye kadar su ihtiyacımızı karşıladığımız Boyalıca, Selimiye, Balaban sularının verimliliğini arttırarak mutlaka depolarımıza almalıyız" dedi.

"Tarihi Boyalıca su kaynaklarımızda çalışmalarımızı başlıyor"

Başkan Şahin, Tarihi Boyalıca su kaynaklarında çalışmalar başlattıklarını anlatarak, "İnşallah kayıpları azaltıp verimliliğimizi arttırdığımızda önemli bir kaynağı tekrar kazanmış olacağız. Sonrası Selimiye ve Balaban suyu ve yeni kaynaklarla Osmaneli'ne gelecekte yeterli olacak su kaynaklarını kazandırmış olacağız. Boyalıca'da çalışmaları hızlandırdık ve değerlendirmelerde bulunduk" dedi. - BİLECİK

Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı
Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı
Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı
Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı
Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı

Münür Şahin, Boyalıca, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'teki doğal kaynaklardan su arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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