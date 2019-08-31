Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki fener alayında caddeler doldu taştı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'teki fener alayında caddeler doldu taştı

2 saat önce

Bilecik'teki fener alayında caddeler doldu taştıBİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gece gerçekleştirilen fener alayında cadde ve sokaklar doldu taştı.

Bilecik'teki fener alayında caddeler doldu taştı

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gece gerçekleştirilen fener alayında cadde ve sokaklar doldu taştı.

Cumhuriyet Meydanında başlayan fener alayına; Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Yaşar, İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, İyi Parti İl Başkanı Soner Hızlı, Belediye Başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ve çok sayıda Bilecikli katıldı. Ellerinde, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen kalabalığa, çevredeki vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

"Bütün ulusal bayramlarımızı en coşkulu şekilde kutlayacağız"

Fener Alayı öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, katılan bütün vatandaşlara teşekkür ederek, "Öncelikle bütün milletimizin 30 Ağustos zafer bayramını kutluyorum. Bütün ulusal bayramlarımızı bizlere yakışır şekilde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bizlere bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kalabalık, vatandaşlarımızın tezahüratları ve bando takımı eşliğinde yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Zafer Haftası, Semih Şahin, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı iddia edilen 2 eski HDP'liden açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:00:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki fener alayında caddeler doldu taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]