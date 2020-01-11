Bilecik'teki idareciler bir araya geldi - Son Dakika
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Bilecik'teki idareciler bir araya geldi

6 saat önce

Bilecik'te görev yapan idareciler, 'İdareciler Günü' dolayısıyla toplandı.

Bilecik'teki idareciler bir araya geldi, System.String[]

Bilecik'te görev yapan idareciler, 'İdareciler Günü' dolayısıyla toplandı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vali Bilal Şentürk, Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Vali Bilal Şentürk, ülkesine ve milletine hizmet etme bilinci ile çalışan mülki idare amirlerinin, devletin en köklü ve önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Mülki idare amirlerinin günlerini kutlayarak, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şentürk, şöyle konuştu:

"Sorumluluğu olan görevler açısından tabandan yetişip gelmesinin avantajları var. Mülki İdare Amirleri kurumlardan sorumlu oldukları için bulundukları yerde her konuyla ilgili bilgi sahibi olabiliyorlar. Biz idareciler, görev yaptığı yere faydalı olabilmek için var gücüyle çalışan insanlarız. İlk gün başladığımız gibi bugünde aynı heyecanla, şevkimizi koruyarak görevimizi yerine getiriyoruz. Görevimizin zorlukları var ama vatan millet aşkıyla, azim ve kararlılıkla milletimize hizmet yolunda koşuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız görev, toplum tarafından karşılığı olan bir iş."

İdarecilik görevinden duyduğu memnuniyeti aktaran Şentürk, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum idarecilik mesleğinin, milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için üstün bir vazife bilinciyle halen fedakarca çalışan veya emekli olmuş, tüm Mülki İdare Amirlerimizin gününü kutluyorum. Başta Şehit Kaymakam Muhammet Safitürk kardeşim olmak üzere hayatını kaybetmiş idarecilerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Şentürk, Rize Fındıklı Kaymakamlığına atanan Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'e de, yeni görevinde başarılar diledi.

Bilal Şentürk, Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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