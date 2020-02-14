Bilecik'teki ilkokul 3 adet ulusal kalite etiketi aldı - Son Dakika

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Bilecik'teki ilkokul 3 adet ulusal kalite etiketi aldı
6 saat önce
Bilecik Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu, yapılan projeler ile 3 ulusal, 1 Avrupa Kalite Etiketi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Bilecik Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulu, yapılan projeler ile 3 ulusal, 1 Avrupa Kalite Etiketi aldı.
Söğüt ilçesinde bulunan Salih ve Ömer Musaoğlu İlkokulunda 2018 yılından bu yana yürütülen "Haydi Sen de Oyna" e-twinning projesi kapsamında 2 iki Ulusal Kalite Etiketi ile 'Amaze Kıds' projesiyle bir Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi aldı.
Çalışmalar sayesinde öğrenciler bir çok etkinliğe katılarak farklı deneyimler yaşarken gerekli kriterlerin yerine getirilmesiyle birlikte okul "e-twinning School" adayı oldu.
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