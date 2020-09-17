Bilecik'teki Kayı Boyu Anıtı'nda tamir çalışması - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından, Adapazarı-Bilecik yolu üzerinde bulunan Kayı Boyu Anıtı'nda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kayı Boyu Anıtı'nda bakım ve onarım çalışması yaptığı, çalışmalar kapsamında kırılan mermerlerin yenilendiği aktarıldı.

Ekiplerin ayrıca bayrak direklerinde düzenleme yaptığı ve ışıklandırmada onarım yaptığı kaydedildi.