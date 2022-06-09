Kaza; sabah 07: 30'da Bozüyük- İnegöl karayolu Muratdere Köyü mevkiinde meydana geldi. Enver Dinçer idaresindeki 43 LN 165 plakalı yolcu midibüsü, önünde seyreden Mustafa Sırlı idaresindeki 06 PGZ 83 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralanırken, olay yerine Bozüyük Belediyesine ait itfaiye ekipleri son sürat vardı. Ekipler midibüs içindeki 3 yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkararak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'teki kazada Bozüyük itfaiyesi 3 yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.