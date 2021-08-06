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Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi - Son Dakika

Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi

06.08.2021 15:47
Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi, System.String[]

BİLECİK'te, apartman bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 9 bin yıllık olduğu değerlendirilen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

BİLECİK'te, apartman bahçesindeki Batı Anadolu'da ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu ortaya çıkan kazı alanında, 9 bin yıllık olduğu değerlendirilen bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Bilecik Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü'nün başlattığı kazı çalışmaları sona erdi. Kazı çalışmalarında son olarak 9 bin yıl öncesine ait bir hayvan figürünün üzerinde objeyi yapan ustanın parmak izine rastlandı. Parmak izinin Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Kazı çalışmaları sonlanan Bilecik Bahçelievler neolitik yerleşmesinde bulunan 9 bin yıllık hayvan figürleri, kendisini yapan ustanın parmak izini barındırıyor. Batı Anadolu'nun en eski insan izi, yakında Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek" dedi.


Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi
Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi

Arkeoloji Müzesi, Batı Anadolu, Arkeoloji, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'teki kazıda bulunan hayvan figüründe 9 bin yıllık parmak izi - Son Dakika


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