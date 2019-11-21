Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki marketlerde hijyen ve etiket denetimi
Son Dakika Yaşam Bilecik'teki marketlerde hijyen ve etiket denetimi - Son Dakika

Bilecik'teki marketlerde hijyen ve etiket denetimi

7 saat önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki market ve alışveriş merkezlerinde hijyen ve etiket fiyatı denetimleri yapıldı.

Bilecik'teki marketlerde hijyen ve etiket denetimi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki market ve alışveriş merkezlerinde hijyen ve etiket fiyatı denetimleri yapıldı.


Vatandaşların başta gıda sektöründe en sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı. Ürünlerin üretim tarihi ve saklanma koşullarının kontrol edildiği denetimlerde gerekli durumlarda uyarılar yapıldı.


Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları arayabilecekleri bilgisini verdi. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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