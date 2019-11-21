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Bilecik'teki marketlerde hijyen ve etiket denetimi
7 saat önce
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki market ve alışveriş merkezlerinde hijyen ve etiket fiyatı denetimleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki market ve alışveriş merkezlerinde hijyen ve etiket fiyatı denetimleri yapıldı.
Vatandaşların başta gıda sektöründe en sağlıklı ve kaliteli hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta kontroller yapıldı. Ürünlerin üretim tarihi ve saklanma koşullarının kontrol edildiği denetimlerde gerekli durumlarda uyarılar yapıldı.
Öte yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları arayabilecekleri bilgisini verdi. - BİLECİK
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