Bilecik'teki o tabela değiştirildi
3 saat önce
Bilecik'teki o tabela değiştirildiBilecik'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası olan İslam Alimi Şeyh Edebali'nin türbesine giden yolu gösteren ve 'Şeyh' kelimesi yerine yanlışlık sonucu 'Şehy' yazılan tabela, karayolları ekiplerince yenilenerek hata düzeltildi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
'teki o tabela değiştirildi
Bilecik'te Osmanlı Devleti
'nin kurucusu Osman Gazi
'nin eşinin babası olan İslam Alimi Şeyh Edebali
'nin türbesine giden yolu gösteren ve 'Şeyh' kelimesi yerine yanlışlık sonucu 'Şehy' yazılan tabela, karayolları ekiplerince yenilenerek hata düzeltildi.
Bursa-Bilecik karayolu üzerinde Şeyh Edebali'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelası, yaklaşık 20 gün önce değiştirilirken harf hatası yapıldı. Tabelada 'Şehy Edebali' yazılırken, kontrol edilmeden asıldığı görüldü. Yoldan geçenler ise harf hatasını cep telefonlarıyla çekip dün sosyal medyada paylaştı. Trafik levhasındaki hatanın medyada yer almasının ardından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği trafik levhasını yenileyerek hatayı düzeltti. Bilecik Karayolları Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata sosyal medyada günün konusu olmuştu.
Sosyal medyada olay olan yön tabelası değiştirildi
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama
Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İşte son anket
Meteoroloji vatandaşları uyardı! Sağanak yağış geliyor