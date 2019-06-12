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Bilecik'teki o tabela değiştirildi

3 saat önce

BİLECİK'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası olan İslam Alimi Şeyh Edebali'nin türbesine giden yolu gösteren ve 'Şeyh' kelimesinin yanlışlıkla 'Şehy' yazıldığı tabela, karayolları ekiplerince yenilendi.

Bilecik'teki o tabela değiştirildi, System.String[]


BİLECİK'te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası olan İslam Alimi Şeyh Edebali'nin türbesine giden yolu gösteren ve 'Şeyh' kelimesinin yanlışlıkla 'Şehy' yazıldığı tabela, karayolları ekiplerince yenilendi.
Bursa- Bilecik Karayolu üzerinde Şeyh Edebali'nin türbesini gösteren karayolu yön tabelası, yaklaşık 20 gün önce değiştirilirken harf hatası yapıldı. 'Şehy Edebali' yazılan tabela, kontrol edilmeden asıldı. Yoldan geçenler de tabelayı cep telefonlarıyla görüntüleyip, dün sosyal medyada paylaştı.
Trafik levhasındaki hatanın medyada yer alması üzerine Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği, yazım yanlışı olan tabelanın yerine yenisi koyuldu.
Bilecik Karayolları Şefliği tarafından yaptırıldığı belirtilen tabeladaki hata, sosyal medyada günün konusu olmuştu.

- Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 Kaynak: DHA
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