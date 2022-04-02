BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

02.04.2022 11:11

BİLECİK'te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü.

BİLECİK'te dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, 12 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 30 hektar alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisinde dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 43 iş makinesi ve 174 personelin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 hektar alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, "43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor" dedi.

BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ
BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BİLECİK'TEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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