Son Dakika Haberleri: Bilecik'teki orman yangınında 6 hektar alan kül oldu
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Bilecik'teki orman yangınında 6 hektar alan kül oldu

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen orman yangınında 6 hektar alan küle dönerken, gözaltına alınan 70 yaşındaki şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Bilecik'teki orman yangınında 6 hektar alan kül oldu, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen orman yangınında 6 hektar alan küle dönerken, gözaltına alınan 70 yaşındaki şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Alınan bilgilere göre, dün Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı Akçakavak köyüne 200 metre uzaklıkta bulunan, meşe ve çam ağaçlarının olduğu ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken Bilecik ve Gölpazarı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Bilecik, Gölpazarı ve Yenipazar itfaiyeleri ile bir yangın söndürme helikopteri alevlere müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler köye ulaşamadan kontrol altına alındı.


Gölpazarı İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu yangına sebep olan kişinin 70 yaşındaki Osman A. olduğu belirlendi. A., köyün dışındaki tarlasında bulunan yabani otları yaktığı sırada alevlerin rüzgarın etkisi ile ormanlık alan sıçradığını ifade etti. Osman A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken yangında 6 hektar alan zarar gördü. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
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